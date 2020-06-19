Kremlin'den Belarus'taki başkanlık seçimlerinin müstakbel adayının gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama: Kendi içişleri

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Belarus’ta Gazprombank iştiraki Belgazprombank’ın eski Başkanı ve ülkedeki seçimlerde devlet başkanlığı adaylığına soyunan Viktor Babariko’nun gözaltına alınmasıyla ilgili, “Bunlar kendi içişleri” yorumunu yaptı.

Rus Gazprombank’ın Belarus’taki iştiraki Belgazprombank’ın eski Başkanı ve 9 Ağustos’ta yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine aday olma niyeti bilinen Viktor Babariko’nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Babariko’nun gözaltına alınmasıyla ilgili, “Bunların Belarus’un kendi içişleri olduğunu düşünüyoruz ve Belarus’un içişlerine karışmak gibi bir niyetimiz yok” dedi.

Babariko’nun Moskova tarafından desteklendiği iddialarını değerlendiren ve Belarus seçimlerinde Rusya’nın adayı olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, “Adayımız yok. Sadece Belarus halkının seçimlerde adayları var” dedi.

‘Yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerimizi korumak önceliğimiz’

Gazprom’un Belgazprombank’la ilgili davada dahli olabileceği iddialarına karşılık Peskov, “Saygın uluslararası şirketlere yönelik bu tür suçlamalar dayanaksız olmamalı, argümanlarla desteklenmeli” dedi.

Peskov, Rus şirketlerin, özellikle de ekonomi devlerinin çıkarlarının her zaman Rusya devletinin koruması altında olduğunu vurguladı.

Peskov, Belarus da dahil olmak üzere yurtdışında faaliyet gösteren Rus şirketlerin korunmasının devletin önceliklerinden biri olduğunu ifade etti.

Belgazprombank’la ilgili soruşturma konusunda Moskova ile Minsk arasında temaslar kurulup kurulmadığı sorusunu yanıtlayan Peskov, iki taraf arasında halihazırda sürekli temas kurulduğunu ifade etti.

Lukaşenko: İstikrarsızlık yaratmaya yönelik plan önlendi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Babariko’nun gözaltına alınmasının ardından ülkesinde istikrarsızlık yaratmaya yönelik büyük çapta bir planın önlendiğini, bu istikrarsızlığı yurtdışında kontrol eden birilerinin olduğunu ileri sürdü.

Lukaşenko, “Son 24 saatte olanları gözlemliyor ve bazı güçlerin daha aktif hale geldiğini, ülkede durumu istikrarsızlaştırmaya çalıştığını görüyorum. Bunu uzun zamandır görüyoruz. Buna karşı belli başlı adımlar atmayı ve Belarus’u istikrarsızlaştırmaya yönelik büyük çapta bir planı önledik” ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, “Bu şaka ya göz korkutma yöntemi değil, ülkeyi bir tür ‘Maydan’a (2014’teki Ukrayna protestoları) götürme girişimi. Ülke içindeki kuklaları ve yurtdışından onların iplerini çeken kuklacıların maskesini düşürdük” dedi.

Lukaşenko, şimdilerde Doğu ve Batı’nın tüm siyasi çıkarlarının Belarus’a odaklandığını iddia etti.

AB: Babariko’yu serbest bırakın

Diğer yandan AB Dış İlişkiler Servisi’nden yapılan açıklamaya göre, AB Babariko’nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Minsk’e siyasi rekabetin önünün açılması çağrısı yapılan açıklamada, “Hiçbir potansiyel aday, siyasi nitelikli kısıtlayıcı tedbirler nedeniyle adaylığa kayıt olma fırsatından mahrum bırakılmamalı” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

Güvenlik güçleri dün Belgazprombank’ın eski Başkanı ve devlet başkanlığı seçimlerinin adaylığı henüz resmiyete dökülmeyen ismi Viktor Babariko’yu gözaltına almıştı.

Babariko, Belgazprombank’la ilgili bir davada tanıklar üzerinde etki yaratmak ve kanıtları gizlemekle suçlanıyor.

Babariko’nun 20 yıl yönettiği Belgazprombank’ın Minsk’teki ofisinde aramalar yapıldı. Belarus Devlet Denetim Komitesi, bankada faaliyet gösteren bir suç çetesinin yurtdışına 430 milyon dolardan fazla para kaçırdığını bildirmişti. Diğer yandan kurum, Gazprom’un, Belgazprombank ve Babariko’nun eylemlerinde dahli olduğunu ileri sürmüştü.

Davada yaklaşık 20 kişi gözaltına alındı. Babariko ise yetkililerin eylemlerinin ‘talimat doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve siyasi nitelikte’ olduğunu belirtmişti.

Gazprom ise bankanın yönetiminin değiştirilmesini ve genel müdürünün gözaltına alınmasını yasadışı olarak nitelendirmişti.

Gazprombank 1990 yılından beri Belarus’ta faaliyet gösteriyor. Kurumun hisselerinin yüzde 49.8’i Gazprombank ve Gazprom’a, 0.0097’si de Belarus’un kamu mülkiyeti.