Büyükelçi Samsar: Türkiye, Rusya’ya uçuşları 15 Temmuz’da yeniden başlatmayı teklif etti

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Ankara’nın Moskova’ya iki taraf arasındaki uçuşların 15 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatılmasını teklif ettiğini ve yanıt beklediğini söyledi.

Rus basınına konuşan Samsar, uçuşların ne zaman yeniden başlayacağına dair henüz nihai bir karar alınmadığını, Türk tarafının 15 Temmuz’da başlamayı teklif ettiğini belirtti.

Samsar, “Rus dostlarımızdan yanıt bekliyoruz” dedi.

Salgın nedeniyle mart sonunda uçuşların durdurulduğunu hatırlatan Samsar, “İki ülkenin yönetimi uçuşların en yakın zamanda başlatılması için sıkı temas halinde. Bu sırada, iki tarafta da salgınla ilgili durumun kontrol altında olması göz önünde bulunduruluyor ve turizm sezonunun yakınlaşması dikkate alınıyor. Kesin tarih henüz belli olmasa da temmuz ayı içinde uçuşların yeniden başlamasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.