Kommersant: Rusya hükümetine uluslararası uçuşların başlaması için plan sunuldu

Kommersant’a göre, Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko, uluslararası uçuşların yeniden başlaması için hükümete plan sundu ve ilk aşamada Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleriyle uçuşların başlaması gerektiğini belirtti.

Neradko, diğer ülkelerle uçuşların da ayrı ayrı, salgınla ilgili duruma bağlı olarak başlatılmasını önerdi.

Haberde, söz konusu planın Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’na (Rospotrebnadzor) iletildiği aktarıldı.

Plan ayrıca Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova’nın ofisine de iletildi ve burada inceleniyor, ancak nihai karar diğer ülkelerin hükümetleri ile varılacak anlaşmalar doğrultusunda alınacak.