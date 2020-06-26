Rusya Ulaştırma Bakanlığı: Uluslararası uçuşlar temmuzda başlayabilir

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Rusya’nın en büyük 10 havayolu şirketinin uçuşlarında 2019’a göre yüzde 99.4 oranında düşüş olduğunu belirtti.

Rus basınına konuşan Ditrih, “Daha önce temmuz ayı olabileceğini söylemiştim, Bu umut hala canlı, ancak öncelikle ülke içi uçuş sistemini denememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Rus havayolu şirketi Aeroflot’la ilgili duruma da değinen Ditrih, şirketin üç aylık sübvansiyon kotasını daha önce belirlediğini, ancak ciddi sorunlarının devam ettiğine vurgu yaparak şunları ifade etti:

“Aeroflot, Rus demiryolları gibi piyasadan veya devletin yardımıyla çekebilecekleri ek hacimler için bir plan üzerinde çalışıyor. Bu ek emisyon için ödeme kaynakları konusu şu anda değerlendiriliyor. Muhtemelen bankalar da katılacak, bazı şeyleri devletin üstlenmesi de ihtimal dahilinde. Şu anda bu konu üzerinde çalışılıyor.”

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya), 27 Mart’ta koronavirüs pandemisi nedeniyle diğer ülkelerle düzenli ve charter uçuşları durdurmuştu. Haziran ayında, Rusların iş, eğitim, tedavi veya yakınlarına bakmak için yurt dışına çıkmalarına izin verildi.

Rosaviatsiya ilk etapta Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine uçuş sınırlamalarının kaldırılmasını ve epidemiyolojik duruma bağlı olarak yabancı ülkelere bireysel uçuşlar üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını önerdi.