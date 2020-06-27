Rus jetinden Karadeniz’de ABD keşif uçaklarına önleme

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Güney Askeri Bölgesi’nde görev yapan nöbetçi hava savunma birliklerinin Karadeniz’in tarafsız suları üzerinde Rusya sınırlarına doğru uçan ABD keşif uçaklarını tespit ettiği belirtilerek, “Hedefleri önlemek için Karadeniz Filosu’na ait Su-30 avcı uçağı havalandırıldı” ifadesine yer verildi.
Hedeflerin P-8A Poseidon devriye uçağı, RC-135 stratejik keşif uçağı ve KC-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, ABD uçaklarının derhal rotalarını değiştirerek Rusya sınırlarından uzaklaştığı kaydedildi.
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