Dünya tarihinde ilk kez uzayda oylama yapıldı: Rus kozmonotlar yörüngede oy kullandı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığını duyurdu.

Roscosmos’tan yapılan açıklamada, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görevli Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rus araştırmacı kozmonot, 63. Uluslararası Uzay İstasyonu seferinin uçuş mühendisi Anatoliy İvanişin, Dünya yörüngesinde oy kullanan ilk insan oldu” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca İvanişin’in Moskova’da sürekli oturumu bulunduğu için ‘2020og.ru adlı özel Internet sitesinde uzaktan oy kullanma imkanı bulunduğu’ ifade edildi.

#Видео: космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин, который находится на Международной космической станции, проголосовал по поправкам к Конституции РФ онлайн!



💻🇷🇺 Он смог проголосовать дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве pic.twitter.com/kfIGKJlhqP — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 30, 2020

​UUİ’de görevli ikinci Rus kozmonot İvan Vagner’in de farklı bir prosedürle oy kullandığı belirtilen açıklamada, Vagner’in Roscosmos bünyesindeki Uçuş Kontrol Merkezi’nde bulunan vekilini kapalı iletişim kanalından arayıp kendisine kararını ilettiği, vekilin ise söz konusu kararı seçim pusulasına oy şeklinde yansıttığı kaydedildi.