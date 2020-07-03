Türkler, Moskova’daki müzeleri internetten en çok ziyaret edenler arasında

Rusya’nın başkenti Moskova’nın Kültür Dairesi Müze-Sergi Hizmetleri Birimi Başkanı Anton Goryanov, salgın döneminde kentteki müzeleri internet üzerinden en çok ABD, Türkiye, Ukrayna, Almanya ve İrlanda’dan kişilerin ziyaret ettiğini söyledi.

Başkentte turizmin yeniden başlatılmasına ilişkin bir çevrimiçi konferansta konuşan Goryanov, ön verilere göre kentteki müzeleri internet üzerinden yaklaşık 2 milyon kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Moskova’daki müzelere yönelik yoğun bir ilgi olduğunu gözlemlediklerini belirten Goryanov, “Müzelerin internet sitelerini ziyaret bakımından beş ülke öne çıkıyor. Bunlar ABD, Türkiye, Ukrayna, Almanya ve İrlanda” ifadelerini kullandı.

Goryanov, yabancı dilde daha fazla ilgi çekici içerik olması halinde daha fazla yabancı ziyaretçinin internet üzerinden ağırlanabileceğini de ekledi.