Duma: Rusya’nın Libya Maslahatgüzarı, tutuklu Rus vatandaşların serbest bırakılması konusuyla ilgilenecek

Rus milletvekili Novikov, Rusya’nın Libya’daki Büyükelçiliği’nin yeniden faaliyete geçmesinin bu ülkede tutuklu bulunan Rus vatandaşların serbest bırakılması ile ilgili sorunlara çözüm getireceğini belirtti.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, Rus medyasına açıklamasında, “Büyükelçilik, tutuklu olanlar dahil Libya’da zor durumda olan vatandaşlarımızın işleri ile daha yakından ilgilenebilecek” ifadesini kullandı.

Rus milletvekili, “İki vatandaşımızla ilgili somut durumdan bahsedecek olursak bu sadece konsolosluk servislerinin görevi değil, bu durumda vatandaşlarımızın serbest kalması için tüm devlet imkanları mekanizmasının devreye girmesi gerekiyor” diye kaydetti.

Büyükelçiliğin açılmasının, sorunun çözümü yönünde atılan bir adım olduğunu dile getiren Novikov, “Elbette doğrudan Libya topraklarında büyükelçilik açma imkanına sahip olmak daha iyi olurdu, ama bu ülkedeki durum hâlâ zor, her türlü risk var” dedi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ülkesinin Libya’daki büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirilmesine karar verdiğini, ama Rus Maslahatgüzarı Camşed Boltayev’in şimdilik Tunus’ta bulunacağını açıklamıştı.

Bloomberg, 5 Temmuz 2019 tarihinde, Libya güvenlik servislerinin 2 Rus vatandaşı gözaltına aldığını bildirmişti.

Rusya Ulusal Çıkarları Koruma Vakfı Başkanı Aleksandr Malkeviç, iki çalışanının gözaltına alındığını doğrulayarak bu konuda sürekli Libyalı yetkililer ile irtibat içinde olduklarını açıklamıştı. Gözaltına alınan kişilerin, vakfın araştırma grubunun başkanı sosyolog Maksim Şugaley ve çevirmeni Samer Hasan Ali Sueyfan olduğunu belirtmişti.