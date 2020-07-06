'ABD'nin Rusya'yı tecrit etme girişimleri partner ülkelerde 'alerjiye' neden oluyor'

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev, ABD'nin Rusya'yı uluslararası arenada tecrit etme girişimleri ile haksız rekabetin giderek daha fazla ülkede 'alerjiye' neden olduğunu belirtti.

'Glas Yasnosti' adlı Sırbistan haber sitesine demeç veren FSVTS Başkanı Dmitriy Şugayev, "Son birkaç yılda ABD ve müttefiklerinin Rusya'yı uluslararası arenada tecrit etmeye yönelik benzersiz girişimlerine tanıklık ettik. Sürekli yeni kısıtlayıcı önlemler uygulamaya koyuluyor ve rekabetin sınırları aşıldı. Bu durum, bir başkasının çıkarı için kendi ulusal güvenliğini kurban vermek istemeyen, giderek artan sayıdaki partnerimizde 'alerjiye' neden oluyor" dedi.

ABD'nin eylemlerine rağmen birçok ülkenin Rus askeri teçhizatını tercih etmeyi sürdürdüğünü ve 2019'da Türkiye'ye yapılan S-400 sevkiyatlarının, Hindistan'a hava savunma sistemleri ve fırkateyn sevkiyatını öngören anlaşmaların imzalanması ve uygulanmasının, Afrika ülkeleriyle yapılan 1 milyar doların üzerindeki anlaşmaların bunun kanıtı olduğunu anlatan Şugayev, bu kanıtların egemen ülkelere ulusal güvenlik konusunda baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Rusya'nın askeri-teknik işbirliği için siyasi koşullar öne sürmediğini, partnerlerine kendi siyasi değerlerini dayatmadığını da kaydeden Rus yetkili şunları ifade etti:

"Biz tamamen hukuka ve uluslararası yükümlülüklerimize bağlı şekilde hareket ediyoruz. Bu anlamda konforlu ve güvenilir bir partneriz. Ayrıca Rus askeri teçhizatını kullanan ülkeler, onların çok güvenilir olduğunu ve her türlü iklim koşullarına dayandığını söylüyor. Gerçek muharebe koşullarındaki başarılı uygulamalar da, Rus askeri teçhizatının verimliliğini doğruluyor."