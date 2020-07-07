Rusya: Batılı ülkelerin 'Türkiye ısrarı' İdlib'e insani yardım gönderilmesini engelliyor

Rus Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "BM, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Suriye Kızılayı'nın ortak konvoyunu temas hattı üzerinden İdlib'e gönderilmesinde ilerleme kaydedilmemesi üzüntü yaratıyor. Bu operasyonun 20 Nisan'da gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Suriye hükümeti, gerekli tüm izinleri sağladı ancak belirsiz nedenlerden dolayı şimdiye dek yardım ulaştırılamadı" dendi.

Batılı ülkelerin ve insani kuruluşların temsilcilerinin BM Güvenlik Konseyi'nde kaos yaratmaya ve acil müdahale gerektiren İdlib'deki çalkantılı durum hakkında konuşmaya devam ettiklerini kaydeden bakanlık, "Sevkiyatın sadece Türkiye üzerinden yapılabileceğinde ısrar ediyorlar. Sınır ötesi mekanizmanın sivillerin acı çekmesi de dahil ne pahasına olursa olsun bu şekilde sürüncemede bırakılmasının üzüntü yaratmaması mümkün değil" diye vurguladı.

Sınır ötesi yardım mekanizmasının 2014 yılında geçici ve acil önlem olarak oluşturulduğunu anımsatan bakanlık, "Bu mekanizma, insani yardım sevkiyatlarının Şam'la koordinasyon içinde yapılmasına hiçbir şekilde zarar vermemeli veya Suriye'nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün bozulması için için kullanılmamalı" diye ekledi.