Rusya Naziler'in Stalingrad’da işledikleri katliamlarla ilgili soykırım davası açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, Nazilerin Stalingrad’da 1942 ve 1943 yılları arasında işledikleri toplu katliamlarla ilgili soykırım davası açtı.

Rusya Soruşturma Komitesi müfettişleri, Büyük Vatanseverlik Savaşı (İkinci Dünya Savaşı) sırasında Stalingrad Bölgesi’nde (1961'de Volgograd Bölgesi olarak değiştirildi) sivillere karşı işlenen toplu katliamlarla ilgili arşiv materyallerini inceledikten sonra ‘soykırım’ maddesinden ceza davası açtı.

Müfettişler tarafından incelenen arşiv belgelerine göre, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Volgograd Bölgesi’nde Naziler tarafından vahşice öldürülen 1800 sivilin gömüldüğü en az 15 toplu mezar yeri bulunuyor.

Soruşturma Komitesi, 17 Temmuz 1942 ile 2 Şubat 1943 yılları arasında SSCB'nin Stalingrad bölgesini işgal eden Alman işgalcilerinin aralarında yaşlı, çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce sivili katlettiklerinin belirlendiğini kaydetti.

Arşiv belgelerine göre siviller, aç bırakılarak, gaz odalarında zehirlenerek, kurşuna dizilerek ve diri diri toprağa gömülerek vahşice katledildi.

Soruşturmanın amacının, bu cinayetlerle ilişkili olan ve işledikleri suçun sorumluluğundan kaçan Alman-Nazi işgalcileri ve işbirlikçilerinin kimliklerinin tespit edilmesi olduğu belirtildi.

Şu anda, Rusya Soruşturma Komitesi müfettiş ve kriminologları, belirlenen 15 toplu mezardan çıkarılan her cesedin kimliğini tespit etmeye ve ölüm nedenini belirlemeye çalışıyor.