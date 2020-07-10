Rus milletvekili Slutskiy: Ayasofya aslında Türkiye’nin iç meselesi değil

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma’da Dışişleri Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, RIA Novosti’ye açıklamasında, “Ayasofya’nın statüsüyle ilgili sorun aslında sadece resmi olarak Türkiye’nin iç meselesi olarak görünebilir, ama aslında bu böyle değil. Ayasofya, UNESCO dünya mirası listesinde yer alıyor, müze statüsüne sahip, bu nedenle Türk makamları üzerinde bu anıtın evrensel değerini korumak için bir takım yasal yükümlülükleri var” ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ve farklı ülkelerin din adamlarının Ayasofya’nın camiye dönüştürülmemesi çağrısında bulunduğunu ve Duma’nın geçtiğimiz günlerde bu konuda TBMM’ye yönelik bir bildiri yayınladığını hatırlatan Rus milletvekili, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüm çağrıların henüz hiçbir etkiye sahip olmaması ve Türkiye’deki mahkemenin Kemal Atatürk’ün bilgelik dolu bu kararı iptal etmesi talihsiz bir durum. Camilerin sayısı çok olabilir, ama Ayasofya tek. Bu mabet, tarihi değer açısından eşsiz. Ankara’dakilerin bu anlayıştan çok uzak olması çok üzücü”.