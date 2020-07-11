Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ayasofya yorumu: Tarih her şeyi yerli yerine koyar

Rus Ortodoks Kilisesi Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi kararının yakın gelecekte gözden geçirilmesine ihtimal vermediğini, ancak zamanla tarihin her şeyi yerli yerine koyacağını söyledi.

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülerek Müslümanların ibadetine açılması için 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptalini değerlendiren Rus Ortodoks Kilisesi Basınla İlişkiler Sorumlusu Vladimir Legoyda, "Şu anda bu kararın nasıl değiştirilebileceği, en azından yakın gelecekte belli değil. Böyle bir karar alındıktan sonra, yakın gelecekte bir şeylerin değişeceğine dair muhtemelen umut yoktur" diyerek ekledi:

"Gelecekteyse tarih elbette her şeyi yerli yerine koyar."

'Hıristiyanlar olumsuz algılayacak'

Ayasofya'yla ilgili kararın Türkiye'nin iç meselesi olduğunu, ancak resmi kararların çerçevesi dışına çıkan birtakım şeyler bulunduğunu söyleyen Legoyda, "Bu eylem, Hristiyan dünyasında olumsuz algılanacak. Hristiyanlardan da farklı bir tepki elbette beklenemez" vurgusunu yaptı.