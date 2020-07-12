Putin: Başkalarının fikirlerine kulak vermek görevim ama yapmış olmak için yapılan eleştirilerle ilgilenmiyorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkalarının fikirlerine kulak vermenin görevi olduğunu, ancak sırf eleştiri yapmak için yapılan eleştirilerle ilgilenmediğini, yapıcı öneriler varsa memnuniyetle dinlediğini ifade etti.

Rossiya-1’de konuşan Putin, kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere nasıl yaklaştığıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Putin, “Her zaman senden farklı düşünen insanlar vardır. Kendi fikirlerinin mevcut yönetimin temsilcilerinin, devlet başkanının fikirlerinden daha iyi olduğunu düşünürler. Genel olarak, her ne kadar tuhaf görünürse görünsün, söylenenlere ya da teklif edilenlere kulak vermenin görevim olduğunu düşünüyorum, eğer ortada eleştirinin dışında gerçekten bir teklif de varsa” dedi.

Putin açıklamalarını, “Fakat sırf yapmış olmak için eleştiri yapılıyorsa, bununla ilgilenmiyorum. Yapıcı teklifler varsa elbette memnuniyetle kulak veriyorum” sözleriyle sürdürdü.

Putin ayrıca teklifleri dinlemesinin, duyduğu şeyi gerçekleştireceği anlamına gelmediğini ama tüm farklı fikirleri, değerlendirme ve önerileri bilmenin faydalı olduğunu belirtti.