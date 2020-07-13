Rusya’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a itidal çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gerginlikle ilgili taraflara itidal ve ateşkes çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “12 Temmuz’da Ermenistan-Azerbaycan sınırında tırmanan gerginlikten dolayı ciddi endişe duyuyoruz. Ulaşan bilgilere göre, çatışmalar sürüyor. Topçu mermileri kullanılıyor. Ölü ve yaralılar var. Ölenlerin yakınları ve ailelerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

'İstikrarın sağlanması için destek vermeye hazırız’

Bölgenin güvenliğini tehdit eden gerginliğin daha fazla tırmanmasının kabul edilemez olduğu vurgulanan açıklamada, “Tarafları itidalli olmaya ve ateşkes rejimine sıkı şekilde riayet etmeye çağrıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanlığı, durumun istikrara kavuşturulması için gerekli desteği sunmaya hazır” ifadelerine de yer verildi.