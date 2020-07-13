Lavrov, Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla sınırdaki gerilimi konuştu

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerilimin yeniden tırmanması sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zograb Mnatsakanyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov, Memmedyarov'la görüşmesi sırasında bölgede gerilimin artmasına izin verilemeyeceğini ve sınırdaki durumun kontrol altına alınması gerektiğini söyledi.

Ermenistan güçlerinin sınıra saldırma girişiminin önlendiğine ve bölgede devam eden gerilime dair bilgi veren Memmedyarov da "Ermenistan'ın provokasyonu, bölgedeki durumun kızışmasına, üçüncü ülkelerin Azeri-Ermeni çatışmasına dahil olmasına yol açtı. Ermenistan'ın güç kullanma girişimi kabul edilemez ve bu tür provokasyonlar gelecekte uygun şekilde önlenecek" ifadelerini kullandı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göreyse Lavrov ve Mnatsakanyan, yaşanan gerilimi, tansiyonu düşürmenin yollarını, bölgesel istikrar ve güvenlik konularını istişare etti.

Mnatsakanyan, Azerbaycan'ın ateşkes rejimini ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.