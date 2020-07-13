Rusya'da geliştirilen Kovid-19 aşısının ağustosta piyasa sunulması bekleniyor

N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi Direktörü Aleksandr Gintsburg, klinik testleri devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 14-15 Ağustos'ta piyasaya sunulmasını beklediklerini söyledi.

Kovid-19 aşısı üzerindeki klinik testleri yürüten kurumlardan biri olan N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin Direktörü Gintsburg Sputnik'e çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Aşının ağustos ortasına doğru klinik testleri geçerek tıbbi kurumlarda kullanım iznini almasını beklediklerini anlatan Gintsburg, 14-15 Ağustos gibi üretilmesi başarılan küçük miktarda aşının piyasa sürülmesini umduğunu kaydetti.

Aşının piyasaya sürülmesiyle 3. aşamanın başlayacağını ve aşıyı kullanan kişilerin izleneceğini belirten Gintsburg, aşının kişiler üzerinde olumsuz etkiler yaratması halinde Sağlık Bakanlığı'nın izni geri çekme hakkına sahip olduğunu vurguladı.

Rus uzmana göre özel şirketler, aşının üretimine eylül başı veya ortası gibi başlayacak. Şu anda aşının üretimi için gereken teknolojinin ve tüm bileşenlerin sağlanması konusunda özel şirketlerle görüşmeler yapıldığını aktaran Gintsburg, özelde üretime geçildikten sonra aşının tıbbi kurumlara ulaştırılması için lojistik zinciri kurulacağının altını çizdi.

Sıvı ve toz olmak üzere iki türde geliştirilen aşının klinik testlerine 17 Haziran'da başlanmıştı. Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Moskova'daki Burdenko askeri hastanesinde yapılırken toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test ediliyor. Klinik testler, 38'er gönüllüden oluşan iki grup üzerinde gerçekleştiriliyor.

Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.