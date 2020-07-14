Kremlin'den Azerbaycan ve Ermenistan'a itidal çağrısı: Arabuluculuğa hazırız

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, "Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki çatışmalardan derin endişe duyuyoruz. Her iki tarafı da itidale ve ateşkes rejimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye davet ediyoruz. Farklı düzeylerde dile getirdiğimiz gibi Rusya, Minsk Grubu eş başkanı sıfatıyla çözüm için arabuluculuk yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bakü ve Erivan'daki mevkidaşlarıyla yoğun telefon görüşmeleri yaptığını anımsatan Peskov, her iki tarafı bir kez daha itidale çağırdıklarını vurguladı.

Rusya, ABD ve Fransa'nın eş başkanlığındaki AGİT Minsk Grubu'nun öncülük ettiği barış görüşmeleri, 1994 yılındaki ateşkesten bu yana sürüyor.

Pazar günü Azerbaycan-Ermenistan sınırında meydana gelen silahlı çatışma sonucunda iki taraftan da ölü ve yaralılar olduğu aktarılmıştı.

Azerbaycan ordusu, “Ermenistan, Tovuz bölgesinde ateşkes rejimini kabaca ihlal ederek, topçu birliklerinden mevzilerimizi ateş altına aldı. Her iki taraftan da kayıplar var” açıklaması yapmıştı.

Ermenistan ise, Azerbaycan tarafını sınırı ihlal etmekle suçlayarak “Askerler destek noktasını ele geçirmeye çalıştı, ancak ateşle karşılık verilmesi üzerine geri çekildi”ifadelerine yer vermişti.