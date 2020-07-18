St. Petersburg’da Rönesans işçilerinden grev

Rönesans Rusya İnşaat şirketi, büyük kısmı göçmen olan işçilerin 'iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan' ödemelerin yapılması talebiyle St. Petersburg’daki Lakhta Center’in önünde grev düzenlediğini belirtti.

Rönesans Rusya İnşaat şirketinden Sputnik’e yapılan açıklamada, “İşçiler, iş sözleşmesi kapsamı dışında kalan ödemelerin yapılmasını talep ediyor. Halihazırda şirketin işçilere ödenmemiş ücret borcu yok” dendi.

Şirket yönetimi ve Özbekistan’ın St. Petersburg Konsolosunun grev yapılan yere gelerek işçilerle görüştüğü kaydedilen açıklamada, “Bu sorunu çözüme kavuşturma niyetindeyiz. Şu anda işçilerin talepleri netleştiriliyor” ifadesine yer verildi.

Rönesans İnşaat tarafından Rusya’nın St. Petersburg kentinde inşa edilen Lakhta Center, 462 metre yüksekliğiyle Avrupa’nın en yüksek binası unvanını taşıyor. Aynı zamanda insanlık tarihinde inşa edilen en yüksek 20 binadan biri konumunda olan Lakhta Center’de, Rus doğalgaz devi Gazprom’un merkez ofisi bulunuyor.