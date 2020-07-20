Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısının klinik testlerini tamamladı

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testler tamamlandı. 20 gönüllüden oluşan ikinci grup bugün taburcu edildi.
Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.
Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.
Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.
Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Burdenko Askeri Hastanesi’nde yapılırken, toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test ediliyordu.
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