Rusya Savunma Bakanlığı, koronavirüs aşısının klinik testlerini tamamladı

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, koronavirüs aşısının, Burdenko Askeri Hastanesi’nde bulunan 20 kişilik ikinci gönüllü grubu üzerindeki klinik testleri tamamlandı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü ile birlikte, Moskova’daki Burdenko Askeri Hastanesi’nde koronavirüs aşısına yönelik yürüttüğü klinik testler tamamlandı. 20 gönüllüden oluşan ikinci grup bugün taburcu edildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, aşılama sonrasında yapılan incelemelerde tüm gönüllülerde virüse karşı bağışıklılık geliştiği gözlendi. Hiçbir gönüllüde yan etkiye rastlanmadı.

Edinilen sonuçların tamamı Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’ne aktarılacak. Enstitüdeki incelemelerin ardından aşının devlet tarafından tescil edilmesi planlanıyor.

Daha önce de aşının Seçenov İlk Devlet Tıp Üniversitesi’ndeki gönüllüler üzerindeki klinik testlerinin başarıyla tamamlandığı aktarılmıştı.

Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü’nün geliştirdiği aşının klinik testlerine 18 Haziran'da başlanmıştı.

Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Burdenko Askeri Hastanesi’nde yapılırken, toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test ediliyordu.