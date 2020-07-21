Rusya’da elektronik vize uygulaması 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlükte olacak

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, 1 Ocak 2021'den itibaren yabancı ülke vatandaşlarının Rusya topraklarına elektronik vize ile giriş yapmasına ilişkin yasayı onayladı.

Elektronik vize uygulamasına yönelik yasa tasarısına göre 4 gün içinde düzenlenecek elektronik vizeler, düzenlendiği günden itibaren 60 gün geçerli olacak ve en fazla 16 gün kalma hakkı tanıyacak.

Elektronik vizeler, iş ve turizm amaçlı gezilerin yanı sıra bilimsel, kültürel, sosyo-politik, ekonomik ve spor gibi kısa süreli etkinlikler ve bunlarla ilgili bağlantı ve temaslar kurmak için verilecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2017’de bazı ülkelerin vatandaşları için elektronik vize uygulaması başlatmıştı. Proje ilk olarak ülkenin Uzakdoğu bölgesinde daha sonra Kaliningrad Bölgesi’nde uygulanmıştı. 1 Ekim 2019’dan itibaren St. Petersburg ve Leningrad bölgeleri de proje kapsamına alınmıştı.