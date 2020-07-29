Rusya'da 5G ağı oluşturmak için ilk lisans verildi

Mobile TeleSystems şirketi, Rusya'da 5G ağı oluşturmak için lisans alan ilk şirket oldu.

Rus telekomünikasyon şirketi MTS’i de bünyesinde bulunduran Mobile TeleSystems, Rusya’nın 85 federal bölgesinden 83’ünde beşinci nesil iletişim formatında hizmet sunma izni aldı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor) tarafından verilen lisans, 5G / IMT-2020 standardına göre 24.25-24.65 GHz bandında iletişim altyapısı dağıtımına imkan tanıyor.

MTS Başkanı Aleksey Kornya, lisansın 16 Temmuz 2025 tarihine kadar geçerli olacağını belirterek “İletişim, dijitalleşme ve yeni BT çözümleri ve ürünlerinin geliştirilmesindeki yeni döneme bir adım daha yaklaştık” dedi.

Kornya, beşinci nesil iletişimin yapay zeka teknolojisi, nesnelerin interneti, artırılmış ve sanal gerçeklik ile insansız araçların geliştirmesine imkan vereceğini vurguladı.

Şirketin temsilcilerine göre, MTS'in 5G ağının ilk müşterileri başta petrol ve gaz şirketleri olmak üzere, büyük işletmeler ve iş çevresi olacak. Şirket yeni nesil iletişim ağını ayrıca tıp, perakende ve lojistik alanında da kullanmayı planlıyor.