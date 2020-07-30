Rusya’nın Kırım’daki filosunda Ukrayna adına casusluk yaptığı sanılan asker yakalandı

Rusya’nın güvenlik güçleri, Kırım’da konuşlu olan Karadeniz Filosu’nda görevli olan bir askeri, Ukrayna askeri istihbaratı adına casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına aldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kırım’ın Sivastopol kentinde konuşlu olan Karadeniz Filosu’nda görevli olan bir askerin Ukrayna adına casusluk yaptığı şüphesi nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

FSB, Ukrayna’nın askeri istihbaratı adına casusluk yaptığından şüphelenilen askerin ismini ya da rütbesini paylaşmadı.

Bunun yanında, asker hakkında, vatana ihanet suçu üstünden soruşturma açıldığı belirtiliyor. Söz konusu suç karşısında, 20 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Rusya’nın Karadeniz Filosu’nda görevli olan askerin ne zaman yakalandığına dair de bir açıklama yapılmış değil. Ancak asker hakkında, çıkarıldığı mahkeme tarafından gözaltı halinin sürdürülmesi kararı alındığı belirtiliyor.