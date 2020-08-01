Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Kovid-19 aşısının klinik testleri tamamlandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, basın mensuplarına açıklamasında Gamaleya Enstitüsü’nün geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik testlerinin tamamlandığını belirtti.

Muraşko, Sputnik’in ‘aşının klinik testlerinin resmi olarak ne zaman tamamlanacağı’ sorusuna, “Gamaleya Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının klinik testleri tamamlandı” yanıtını verdi.

Muraşko, geliştirilen aşının kayıt prosedürü için gerekli belgelerin hazırlama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

‘Aşı ilk olarak sağlık çalışanları ve öğretmenlere yapılacak’

Aşının kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra aşılama işlemlerinin ilk önce sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacağı bilgisini paylaşan Muraşko, aşılanan kişilerin aynı zamanda gözlem altında tutulacağını kaydetti:

“Kayıt sertifikası alındıktan sonra aşılar uygulanmaya başlanacak, ayrıca paralel olarak, ilk sırada sağlık çalışanları ve öğretmenler olmak üzere aşılanan gruplar gözlem altında tutulacak, ayrıca aşılanan hastalar da gözlem altında olacak.”

‘Ekimden itibaren toplu aşılamaya geçmeyi planlıyoruz’

Muraşko, Rusya Sağlık Bakanlığı’nın ekimden itibaren aşılama işlemlerinin toplu halde yapılmasının planladığını da vurguladı.

Vektor Viroloji Enstitüsünün geliştirdiği aşı adayının da klinik deneme aşamasında olduğunu hatırlatan Muraşko, bunun yanı sıra gelecek 1.5-2 ay içinde en az 2 aşı adayının daha klinik testlere geçmek üzere başvuru yapılmasını beklediklerini ifade etti.