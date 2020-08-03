Volga Nehri’ndeki gemide Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 9’a yükseldi

Rusya’nın Volga Nehri’nde gezi turları düzenleyen Vodohod şirketine ait Aleksandr Suvorov adlı gemideki iki mürettebatta daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Nijniy Novgorod Ulaştırma Savcılığı, Aleksandr Suvorov gemisinde 2 mürettebatta daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam hasta sayısının 9’a yükseldiğini belirtti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Nijniy Novgorod'da yapılan sağlık taramaları sonucunda, dokuz mürettebatta enfeksiyon tespit edildi, üçü hastaneye kaldırıldı. Gemide 101 mürettebat ve 254 yolcu bulunuyordu” dendi.

Aleksandr Suvorov gemisi 1 Ağustos akşamı Nijniy Novgorod'da ‘mürettebat arasında koronavirüs enfeksiyonunun tespitiyle bağlantılı olarak’ gözetim altına alınmış, Kovid-19 tespit edilen 7 hastadan 2’si hastaneye kaldırılmıştı. Aralarında Nijniy Novgorod bölgesi ve Tataristan Cumhuriyeti sakinlerinin de bulunduğu tüm yolcular otobüslerle memleketlerine gönderilmişti.