Rus Büyükelçilikten, Turgut Özal’ın 1986’da Sovyetler Birliği’ne yaptığı ziyaretle ilgili paylaşım

Büyükelçiliğin Facebook hesabından Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin 100. yıl dönümü çerçevesinde geçmişte Özal’ın yaptığı bir ziyaretle ilgili hatırlatmada bulunuldu.

Açıklamada, “28 Temmuz-5 Ağustos 1986’da Türkiye Başbakanı Turgut Özal SSCB’ye resmi ziyaretinde bulundu. Bu ziyaret ile ilgili belgeseli paylaşıyoruz. #RusyaTürkiye100 #tarihtebugün” ifadeleri kullanıldı.