Lukaşenko: Putin'le ilişkimizde belirli bir gerginlik var ama onu ağabeyim gibi görüyorum

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, aralarında bir gerginlik olsa da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ağabeyi olarak gördüğünü söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya lideri Putin'le ilişkilerinde belirli bir gerginlik olduğunu zira hem kendisinin hem de mevkidaşının güçlü kişiliklere sahip olduğunu belirtti. Lukaşenko, Putin'i ağabeyi olarak gördüğünü de kaydetti.

33 Rusya vatandaşının Belarus'ta gözaltına alınması nedeniyle Moskova ile Minsk arasında gerilim yaşanırken bir Youtube kanalındaki programa konuk olarak katılan Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bakışını anlattı.

Lukaşenko, Putin'le ilişkisi hakkında "Belirli bir gerginlik var zira ikimiz de güçlü kişiliklere sahibiz. Alçak gönüllü olmadığım için özür dilerim" dedi.

Putin'i ağabeyi olarak gördüğünü anlatan Lukaşenko, "Ama yaşça daha büyük olduğu için değil. Ben de çok küçük değilim. Putin gerçekten hem yaşı hem de ağırlığı bakımından ağabeyim. Büyük ve küçük kardeşin davranışına gelirsek, bence büyük kardeş küçüğü her zaman desteklemeli" ifadelerini kullandı.