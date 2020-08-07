Rossiya Segodnya, Twitter’den 'devlet medyası' etiketlemesiyle ilgili eşit yaklaşım bekliyor

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Twitter’in Rus yetkililere ve devlet medyasına ait hesapları etiketleme kararının ardından gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Twitter’ın çifte standart suçlamalarını önlemek için Batı medyasına yönelik de aynısının yapılmasını beklediklerini açıkladı.

Sputnik ve Russia Today’in (RT) bağlı olduğu Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı, Twitter’in Rus yetkililere ve devlet medyasına ait hesapları etiketleme kararı hakkında açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Gelişmeleri yakından takip ediyor, Twitter’in çifte standart suçlamalarını önlemek için Amerikan Radio Liberty, İngiliz BBC ve Alman Deutsche Welle’e ait hesapları etiketlenmeye başlamasını bekliyoruz. İlgili talep, Twitter'a gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Twitter'in kararını değerlendiren Rossiya Segodnya Genel Müdürü Dmitriy Kiselev, Rusya'da kimsenin kendi devletinden utanmadığını kaydederek Batı'da da devlet medyası geleneğinin olduğuna dikkat çekti.

Kiselev, Sputnik'e açıklamasında, "ABD’den farklı olarak biz kendi devletimizden utanmıyoruz. Devlet medyası, Avrupa geleneği. Fransa ve İtalya’da varlar. İngiliz BBC, devletin topladığı vergilerle hayatta. Twitter, okurlarını seçenekten mi mahrum bırakmak istiyor?" dedi.

Twitter, perşembe günü hükümetin kontrolündeki medya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyeleri Rusya, Fransa, ABD, İngiltere ve Çin'in temsilcilerine, özellikle yetkililere ve diplomatlara ait hesapları etiketlemeye başlayacağını duyurdu. Amerikan şirketi gelecekte bu listeyi genişletmeyi planlıyor.

Açıklamada, devlet medyasına ve yöneticilerine ait hesapların etiketleneceğini kaydedildi. Twitter ayrıca bu tür hesapları ve bu hesaplardan yapılan paylaşımları tavsiyelerine dahil etmeyecek.

Twitter, RIA Novosti, Sputnik ve Prime dahil Rossiya Segodnya'ya ait bazı hesaplar, 'Russia state-affiliated media' (Rusya devlet bağlantılı medya) olarak işaretlenmeye başladı.