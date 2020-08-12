Rusya, ikinci Kovid-19 aşısının testleri hakkında açıklama yaptı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), 'Vektör' Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi'ndeki testlerde aşı vurulan tüm gönüllülerin kendilerini iyi hissettiklerini ve ilk gönüllülerin aşılama sonuçları hakkında düzenlenen raporun Sağlık Bakanlığı'na sunulacağını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün ilk Kovid-19 aşısının tescil edildiğini ilan ederken bugün Rospotrebnadzor'dan ikinci aşı üzerinde yapılan çalışmalara ilişkin açıklama geldi.

Rospotrebnadzor'dan Sputnik'e yapılan açıklamada, "11 Ağustos'ta ilk 5 gönüllünün aşılama sonuçlarına göre EpiVakKorona aşısının güvenliğine ilişkin birinci ara rapor hazırlandı ve Rusya Savunma Bakanlığı'na sunulacak. Tüm gönüllüler kendilerini iyi hissediyor" dendi.

Araştırma protokolüne uygun olarak dün 9 gönüllüye daha aşı vurulduğunu kaydeden Rospotrebnadzor, "Tüm gönüllüler hastanede doktorların gözetimi altında. Herhangi bir şikayetleri yok. 5 gün sonra birinci aşamadaki tüm katılımcıların yerel ve genel reaksiyonlarının değerlendirme sonuçları ile biyokimyasal ve klinik kan testleri ve genel idrar analizi sonuçlarına göre EpiVakKorona aşısının güvenliğine ilişkin ikinci ara rapor düzenlenerek bakanlığa gönderilecek" ifadelerini kullandı.

Rospotrebnadzor, bağımsız veri izleme kurulunun rapordaki verilere istinaden gönüllülerin klinik araştırmanın ikinci aşamasında aşılanıp aşılanmayacağına karar vereceğini vurguladı.

Vektör Devlet Bilimsel Araştırmalar Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, geliştirdikleri aşının üretimine kasım ayında başlamayı ve yıl sonu gibi aşılama safhasına geçmeyi planladıklarını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Rusya böylece, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu.