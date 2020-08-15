Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandı

Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" dendi.