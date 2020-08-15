Rusya'da geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" dendi.
Rusya Sağlık Bakanlığı, N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen 'Sputnik V' adlı Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "N.F. Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi tarafından yeni tip koronavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilen aşının üretimine başlandı" dendi.
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