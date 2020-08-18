Putin: Rusya ekonomisindeki daralma diğer birçok ülkeden daha az olacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisindeki daralmanın Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu diğer birçok ülkeden daha az olacağını belirtti.

Rus devlet petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin’i kabul eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ekonomisindeki daralmanın Avrupa ülkelerinin de dahil olduğu diğer birçok ülkeden daha az olacağını söyledi.

OPEC+ anlaşması kapsamında petrol üretimine getirilen kısıtlamaların hem Rusya, hem de dünya ekonomisinin küçülmesine neden olduğuna dikkat çeken Putin, “Ancak bu durum er ya da geç sona erecek, dünya ekonomisi de, Rusya’nın ekonomisi de büyüyecek. Görünüşe göre bizdeki daralma, Avrupa ülkeleri dahil diğer birçok ülkeden daha az olacak” diye konuştu.

Rus lider, küresel ekonomideki durum ve OPEC+ anlaşması kapsamında petrol üretimine getirilen kısıtlamalar ile ilgili yorumunda bu durumun er ya da geç sona ereceğini ve dünya ekonomisinin büyümesi ile gelecek meydan okumalara yanıt vermek gerekeceğini vurguladı.

Bu bağlamda Rosneft Başkanı'ndan şirketin geleceğe dönük gelişme planları ile ilgili bilgi alan Putin, “Tekrar ediyorum, er ya da geç bu durum her yerde sona erecek ve dünya ekonomisinin büyümesiyle alakalı meydan okumalara yanıt vermek gerekecek” ifadelerini kullandı.