Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev, Rusya Savunma Bakanı Şoygu’yu kabul etti

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada, Sergey Şoygu’nun Uluslararası Ordu Oyunları Army-2020 kapsamında düzenlenen ‘Deniz Kupası’ yarışmasının açılış törenine katılmak için Azerbaycan’nın başkenti Bakü’ye gittiği belirtilmişti.

Açıklamada, “25 Ağustos'ta Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu başkanlığındaki heyeti kabul etti” ifadelerine yer verilmişti.

İlham Aliyev’in basın servisinden yapılan açıklamadaya göre, bu yıl altıncısı düzenlenen Uluslararası Ordu Oyunlarının ‘Deniz Kupası’ yarışmaları dördüncü kez Azerbaycan’da düzenleniyor. Rus takımı, bu yıl Hazar Filosunun Mahaçkale küçük topçu gemisiyle performansını sergileyecek. Deniz Kupası-2020, Azerbaycan deniz kuvvetlerinin Puta deniz üssünde düzenlenecek.

Açıklamada ayrıca, denizcilerin deniz ve hava hedeflerine karşı topçu ateşi yapma, çapa ve varil demirleme, kurtarma hazırlığının yanı sıra, geminin direncinin artırılması mücadelesindeki yeteneklerini sergileyecekleri kaydedildi.