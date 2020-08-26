Lavrov: Rusya ve Azerbaycan, ABD yaptırımlarına rağmen İran ile enerji köprüsü projesini hayata geçirecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, Moskova ve Bakü’nün ABD'nin İran’a karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlara rağmen Rusya-Azerbaycan-İran enerji köprüsü projesini hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

'Rusya-Azerbaycan-İran enerji köprüsü çok aktüel ve gerekli bir projedir'

Lavrov, “Rusya-Azerbaycan-İran enerji köprüsü de çok aktüel ve gerekli bir projedir. İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı meşru olmayan tek taraflı yaptırımlar olmasaydı, tüm bunlar böyle bir koridorun oluşturulması çerçevesinde çok taraflı işbirliği için daha kolay, daha etkili ve daha yararlı olacaktı. Ama bu durumda da, eminim, Avrasya'nın bu büyük bölgesine fayda sağlayacak her şeyi hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Türkiye ile işbirliği içerisinde Doğu-Batı ve İran’ın katılımıyla Kuzey-Güney ulaşım koridorunun inşası da dahil olmak üzere, Rusya ve Azerbaycan’ın ekonomi ve ulaştırma departmanları arasındaki işbirliği planlarına destek verdiğini belirterek şunları ifade etti:

“Şimdi, bahse konu uluslararası ulaşım koridorlarının oluşturulmasında ilerlememize yardımcı olacak belirli konulardan, Reşt-Astara demiryolunun İran bölümünü tamamlama ihtiyacını vurgulamak isterim. Bugün ayrıca, ülkelerimizin Astar-Bakü-Astrahan güzergahının ilerlemesine olan ilgisinden de söz ettik. Bu da Kuzey - Güney koridoru kapsamında” dedi.

Bayramov: Üç ülkenin enerji sistemlerinin entegrasyonu konularını incelenmekte

Bayramov ise Rusya, Azerbaycan ve İran'ın enerji sistemlerinin entegrasyonu konularının incelenmekte olduğunu belirterek, Rusya-Azerbaycan sınırındaki kontrol noktalarından geçiş prosedürünün iyileştirilmesi için şu anda önlemler alındığını ifade etti.

Bayramov ayrıca, pandemiye rağmen Kuzey-Güney ve Kuzey-Batı güzergahındaki nakliye hacimlerinin arttığına vurgu yaptı.

Rusya, İran ve Azerbaycan, 2005'ten bu yana enerji sistemlerinin birleştirilmesi konusunu Görüşüyor. Konuya ilişkin Nisan 2018'de üçlü bir çalışma grubu kurulmuştu.