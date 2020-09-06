Putin: Pandemi sonrası kademeli olarak her şey normale dönecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinin hayatı temelden değiştirmediğini, her şeyin kademeli bir şekilde normale döneceğini söyledi.

Rus devlet televizyonu Rossiya 1’e konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Kovid-19 salgınının hayatı temelden değiştirmediğini, her şeyin kademeli bir şekilde normale döneceğini ifade etti.

Salgının uzaktan eğitime ve teletıpa ivme kazandırdığını, ancak virüsün hiçbir şeyi kökten değiştirmediğini ve değiştirmeyeceğini söyleyen Putin, bunun ‘etkili bir şekilde çalışan her şeyin’ ileride de gelişmeye devam edeceğini vurguladı ve ekledi:

“Her şey kademeli bir şekilde normale dönecek.”

Daha önce koronavirüsle mücadele merkezi, Rusya’da yeni koronavirüs vakalarının sayısının 5 gündür üst üste 5 bini geçtiğini, salgının başından bu yana görülen Kovd-19 vakalarının sayısının 1 milyon 25 bini geçtiğini duyurmuştu.

Rusya, koronavirüs vakaları sıralamasında dördüncü, ölümler bakımından ise on ikinci sırada yer alıyor.