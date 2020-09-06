Şoygu: NATO uçakları düzenli olarak Rusya’ya yönelik saldırı taklidi yapıyor

Rus Devlet televizyonu Rossiya 24’e konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO ülkelerine ait uçakların düzenli olarak Rusya’nın topraklarını hedef alan füze saldırıları taklit ederek uçtuklarını söyledi.

Orgeneral Şoygu, “Daha endişe verici başka bir şey var, önce şimdiki sıklığa göre daha seyrek şu ve ya bu aralıklarda genelde keşif uçuşları yapılıyordu, şimdi ise çok sayıda uçak kullanılarak, düzenli bir şekilde füze saldırıları taklit eden uçuşlar gerçekleştiriliyor” diye konuştu.

Şoygu daha önce, geçen ağustosta Rusya’nın sınır bölgesinde NATO’ya ait keşif uçakları kullanma yoğunluğunun geçen yıla göre yüzde 30’dan fazla arttığını açıklamıştı.

Daha önce NATO’dan yapılan açıklamada, 28 Ağustos tarihinde Rus Su-27 savaş jetinin Baltık Denizi’nin hava sahasında ABD’ye ait B-52 bombardıman uçağına önleme yaparken NATO’ya üye olan Danimarka’nın hava sahasını ihlal ettiği duyurulmuş, bunun ‘Rusya’nın kışkırtıcı davranışlarının yeni seviyeye taşındığını gösterdiği’ ifade edilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise NATO’nun Danimarka sınırının ihlaline ilişkin açıklamasını yalanlamıştı.