Kremlin: Putin, Kral Selman ile G20 hazırlıklarını, Rus aşısının ortak üretimini ve OPEC+ anlaşmalarını görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya lideri Vladimir Putin’in Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile telefonda görüştüğü, görüşmede G20 zirvesinin hazırlıklarının, Rusya’nın geliştirdiği aşının ortak üretiminin ve OPEC+ formatında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesinin ele alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz görüşmesinin Suudi tarafının girişimiyle gerçekleştiği belirtildi. Kremlin'den yapılan açıklamada, iki liderin G20 zirvesinin hazırlıklarını, Rusya’nın geliştirdiği aşının ortak üretimini ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve birlikte hareket eden ülkelerin OPEC+ formatında vardıkları anlaşmaların hayata geçirilmesini ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, “Suudi Arabistan'ın G20'deki başkanlığına ilişkin olarak birliğin Kasım 2020'de yapılacak devlet ve hükümet başkanları zirvesine hazırlık konuları ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Rusya Devlet Başkanı’nın geçen martta düzenlenen olağanüstü G20 zirvesinde karşılıklı ilaç, gıda, ekipman ve teknoloji temini için ‘yeşil koridorlar’ oluşturma girişimi dahil olmak üzere koronavirüs pandemisinin dünya ekonomisine ve finans kaynaklarına olumsuz etkilerin aşılması ile ilgili kolektif çabaların ele alındığı kaydedildi.

“Özellikle enfeksiyonun önlenmesi için Rusya'da geliştirilen aşının ortak üretim perspektiflerinin üzerinde duruldu” denilen açıklamada, liderlerin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve birlikte hareket eden ülkelerin OPEC+ formatında vardıkları anlaşmalara da değindiği, ‘her iki tarafın da dünya enerji piyasalarındaki genel durumun istikrara kavuşturulmasına imkan tanıyan OPEC+ formatındaki anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği’ bilgisine yer verildi.

Kremlin basın dairesi, “Bu yönde daha sıkı koordinasyon konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

İkili işbirliğinin çeşitli yönlerine, özellikle de Rusya Devlet Başkanı'nın Ekim 2019'da Riyad'a yaptığı ziyaretinin sonuçlarının hayata geçirilmesi konusuna değinildiği belirtilen açıklamada, “Ticaret, ekonomi ve yatırım alanlarında bağları genişletmeye yönelik karşılıklı niyet teyit edildi” denildi.