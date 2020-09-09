Putin, BM 75. Genel Kurulu'nda Rusya heyetine başkanlık edecek

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu bu yıl pandemi nedeniyle ilk kez videokonferansla yapılacak. BM 75. Genel Kurulu'nda Rusya heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlık edecek.

Rusya hükümetinin yasal düzenlemelerinin yayınlandığı sitede yer alan kararnameye göre 22-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek BM 75. Genel Kurulu'nda Rusya heyeti Putin başkanlığında temsil edilecek.

Genel Kurul'da video konferans yöntemiyle konuşma yapacak olan Putin, bunun ardından heyet başkanlığını Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a devredecek.

Rusya heyetinde Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Konstantin Kosaçev, Duma Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy ile çeşitli Rus yetkililer yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in Genel Kurul'daki konuşmasının 22 Eylül'de gerçekleşeceğini açıklamıştı.

BM'nin açıkladığı ön programa göre ilk gün olan 22 Eylül'de sırasıyla Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konuşma yapacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ise 23 Eylül’de konuşması planlanıyor.

Koronavirüsle ilgili kısıtlamalar nedeniyle bu yıl BM Genel Kurulu’nun kayıtlı video halindeki konuşmalarla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ancak BM, liderlerin genel merkezi şahsen ziyaret etmesinin yasak olmayacağını belirtti.