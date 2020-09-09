Putin: Şanghay İşbirliği Örgütü yeni acil sorunlara karşı anında harekete geçiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ülkelerinin, koronavirüs pandemisinin sosyo-politik, ticari ve ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmekle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yeni acil sorunlar karşısında anında harekete geçtiğini belirtti.

ŞİÖ ülkeleri dışişleri bakanları ile video konferans formatında bir araya gelen Putin, örgüte üye olan ülkelerin koronavirüs pandemisinin sosyo-politik, ticari ve ekonomik sonuçlarının üstesinden gelmekle ilgili olanlar da dahil olmak üzere yeni acil sorunlar karşısında anında harekete geçtiğini ifade etti.

Putin, “ŞİÖ ortaya çıkan yeni acil sorunlar karşısında hızlı bir şekilde harekete geçme yeteneğini uygulamada gösterdi. Koronavirüsün yayılmasının siyasi, ticari, ekonomik ve sosyal sonuçlarının üstesinden gelmek için koordineli bir şekilde çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.

‘Rusya ŞİÖ dönem başkanlığının temel görevlerini tamamladı’

Rusya’nın ŞİÖ dönem başkanlığının temel görevlerini tamamladığına dikkat çeken Putin, şunları söyledi:

“Koronavirüs enfeksiyonunun yol açtığı küresel salgın ortamında Rusya başkanlığının ŞİÖ'nün yavaşlamadan ve verimli bir şekilde çalışması için gereken her şeyi yapmaya çalıştığını belirtmek isterim. Tabii ki başkanlığımız çerçevesindeki eylem planını düzenlememiz gerekti, planlanan 90'dan fazla etkinliğin tümü uygulanamadı. Yine de kilit görevlerin yerine getirildiğini düşünüyorum.”

Rus lider, ŞİÖ çerçevesindeki işbirliğinin başlıca alanlarda güçlendiğini de sözlerine ekledi.