Rus jetlerinden Karadeniz’de ABD savaş uçaklarına önleme

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Güney Askeri Bölge’nin hava savunma güçlerine ait nöbetçi radarlar Karadeniz üzerinde Ukrayna yönündeki Rusya sınırına yaklaşmakta olan 3 hava hedefini tespit etti. Hedefleri belirlemek ve Rusya sınırını ihlal etmelerini önlemek amacıyla Güney Askeri Bölge’nin hava savunma güçlerine ait bir Su-27 ve iki Su-30 jeti havaya kaldırıldı” ifadesine yer verildi.

Hava hedeflerinin ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 3 stratejik bombardıman uçağı В-52Н olarak belirlendiği ifade edilirken Rus jetlerin onlara önleme yaptığı aktarıldı. ABD uçakları uzaklaştıktan sonra Rus jetler üslendiği havaalanlarına döndü.

Açıklamada, “Rusya sınırının ihlal edilmesine izin verilmedi” diye kaydedildi.