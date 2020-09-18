Yakutistan’da 84 yaşındaki kadın, ayıyı kükreyerek kaçırdı

SakhaDay sitesinin aktardığına göre, Yakutistan’ın Gornıy bölgesindeki Asima köyünden 84 yaşındaki Dyaçkovskaya, mantar ve yemiş toplamak için gittiği ormanda bir anne ayıyla burun buruna geldi. Ancak Dyaçkovskaya, herkesin yapacağı gibi koşup çığlık atmak yerine başka bir yöntem denedi.

Geçmişte kuş ve başka hayvanları avlamak için ormanın yolunu tutan Dyaçkovskaya, kaçmanın anlamsız olduğunu bildiğinden ayının kükremesine karşılık verdi.

84-летняя жительница села Асыма Горного района Якутии осталась жива после встречи с медведем, благодаря своей смекалке и храбрости.https://t.co/ze1Ksq13qL pic.twitter.com/tOccHKSDVO — KP.RU - Красноярск (@krskkpru) September 18, 2020

​Ayıyla karşılıklı kükreşen kadın, daha sonra cebindeki gazete parçasını dikkatlice çıkarıp yaktı ve salladı. Ayı, ateşi görünce boğazından bir ses çıkardı, yaşlı kadın da onu taklit etti. Anne ayı bunun üzerine kafasını çevirip uzaklaştı.

Asima köyü yönetimi olayın gerçek olduğunu doğruladı. Dyaçkovskaya ve yakınları ise yaşadıklarının stresi nedeniyle gazetecilerle konuşmayı reddetti.