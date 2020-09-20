Rus Tu-160 bombardıman uçakları kesintisiz uçuş mesafesi bakımından dünya rekoru kırdı

Rus Hava-Uzay Kuvvetleri Stratejik Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş, Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçaklarının, bu sınıftaki uçaklar için kesintisiz uçuş menzili ve süresi bakımından dünya rekoru kırdıklarını belirtti.

Basın mensuplarına Tu-160’ların uçuşu ile ilgili bilgi veren Sergey Kobılaş, uçakların bu sınıftaki hava araçları için kesintisiz uçuş menzili ve süresi bakımından dünya rekoru kırdıklarını ifade etti.

Kobılaş, “Bugün Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçakları ile iki uzun menzilli uçuş ekibi, uçuş menzili ve süresi bakımından yeni bir rekora imza attı. Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’nin pilotları, 20 bin kilometreden fazla yol kat ederek 25 saatten fazla havada kaldı” diye konuştu.

Rus komutan, ‘bu sınıftaki uçaklarla şimdiye kadar hiç kimsenin bu kadar uzun süre uçmadığını’ sözlerine ekledi.

Bu alanda bir önceki rekor yine Rus Tu-160 uçaklarıyla 2010 yılında kırılmıştı, o zamanki pilotlar 24 saat 25 dakika süreyle havada kalmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa, Tu-160 uçaklarının rotasının Arktik Okyanusu’nun orta kısmından, Pasifik Okyanusu, (Sibirya’nın kuzeyindeki) Kara Denizi, Laptev Denizi, Doğu Sibirya, Çukçi Denizi, Barents Denizi’nin tarafsız sularının üzerinden geçtiği kaydedildi.

Uçuş sırasında Tu-160’ların 6 adet İl-78 uçağından üç kez yakıt takviyesi yaptıkları belirtilen açıklamada, “Rotanın belirli aşamalarında Tu-160 stratejik bombardıman uçaklarına Su-35S avcı uçaklarının yanı sıra yabancı ülkelerin uçakları da refakat etti” denildi.

Açıklamada ayrıca Rus bombardıman uçaklarının uçuşunun uluslararası hava sahası kullanım kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildiği ifade edildi.