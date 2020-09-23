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    Vladimir Putin

    Putin: Anayasa değişiklikleri, Rusya’nın güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak korunmasını mümkün kılıyor

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    Rusya
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasa değişikliklerinin Rusya’nın güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak korunmasını mümkün kıldığını belirtti.

    Hükümet ve parlamento temsilcilerine hitap eden Putin, anayasa değişikliklerinin Rusya’nın güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak korunmasını mümkün kıldığını ifade etti.

    Rus lider, “Anayasadaki yeniliklerin özü, anlamı, ülkenin gelecek on yıllar boyunca sürdürülebilir kalkınmasının temel direklerini sabitlemektir. Bunlar tarihsel süreklilik, ahlaki değerler, güvenilir sosyal garantiler ve sivil toplumun rolündeki artıştır. Son olarak, Rusya'nın güçlü bir başkanlık cumhuriyeti olarak korunması, hükümetin tüm kolları arasındaki dengenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesidir” diye konuştu.

    ‘Ruslar anayasa değişikliklerinin öngördüğü tüm hakları üzerlerinde hissetmeli’

    Rusya halkının anayasa değişikliklerinin öngördüğü tüm hakları üzerlerinde hissetmeleri gerektiğinin altını çizen Putin, şunları söyledi:

    “Hükümete ve parlamentoya sesleniyorum, ülkemizin vatandaşları güncellenmiş anayasanın ortak yazarları oldu ve vatandaşlar, kabul edilen değişikliklerin günlük yaşamlarındaki etkilerini tam olarak hissetmeli.”

    ‘Rusya’nın artık petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara kritik bir bağımlılığı yok’

    Rusya’nın hidrokarbon fiyatlarındaki dalgalanmalara olan kritik bağımlılıktan kurtulduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

    “Ekonomimiz, bütçemiz artık petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara kritik bir şekilde bağlı değil.”

    ‘Rusya’nın sağlık sistemi koronavirüsle etkili bir şekilde yüzleşmeye hazır’

    koronavirüs, aşı, Rusya
    © Fotoğraf : Rusya Savunma Bakanlığı
    Rusya’dan koronavirüs aşısı için bir adım daha: Çumakov Merkezi’nin geliştirdiği aşının klinik testleri başlayacak
    Rus lider, Rusya’nın sağlık sisteminin hem koronavirüsle, hem de mevsimlik enfeksiyon hastalıklarıyla etkili bir şekilde yüzleşmeye hazır olduğunu vurguladı:

    “Salgın sırasında hepimiz her bir insan hayatının değerini, sağlık çalışanlarının kahramanca çalışmasının önemini ve elbette ki etkili sağlık sisteminin toplum için büyük rolünü özel olarak hissettik, fark ettik. Geçtiğimiz aylarda, sağlık sisteminin imkanları önemli ölçüde arttı. Bugün sağlık sistemimiz hem koronavirüse hem de mevsimlik enfeksiyon hastalıklarına etkili bir şekilde karşı koymaya hazır.”

    ‘Rusya’nın ikinci aşısının da güvenli ve etkili olacağından eminim’

    Gamaleya Merkezi’nin geliştirdiği ilk koronavirüs aşısının ardından bu ayın sonuna kadar Novosibirsk’teki Vektör Enstitüsü’nün geliştirdiği ikinci aşının da gelmesi gerektiğine dikkat çeken Putin, “Vektör uzmanlarının da insanlara çok yardım edecek olan harika bir aşı çıkaracaklarından eminim” vurgusunu yaptı ve ekledi:

    “İki aşının rekabet edeceklerini düşünüyorum, zira hem güvenlik hem de verimlilik açısından biri diğerinin gerisinde kalmamalı.”
    Etiketler:
    Cumhuriyet, Başkanlık, Anayasa değişikliği, Rusya, Vladimir Putin
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