Facebook, Rusya menşeili 3 hesap ağını engellediğini duyurdu

Facebook’tan yapılan açıklamada, “Yabancı veya devlet kuruluşu adına koordine edilmiş sahte davranış olan yabancı veya hükümet müdahalelerine yönelik kurallarımızın ihlali nedeniyle 3 ayrı ağı kaldırdık. Bunlar, Rusya menşeili ağlardı” ifadesine yer verildi.

Toplamda Facebook’ta 214 hesap, 35 sayfa, 18 grup ve Instagram’da 34 hesap kaldırıldı.

Açıklamada, “Faaliyetler Rusya’ya yönlendiriyordu ve ağırlıklı olarak Suriye ve Ukrayna’ya, daha az ölçüde Türkiye, Japonya, Ermenistan, Gürcistan, Belarus ve Moldova’ya odaklanmıştı. Bu faaliyetin küçük bir kısmı İngiltere ve ABD’ye yönelikti” dendi.

Sahte hesapların büyük kısmının sosyal paylaşım sitesinin otomatik sistemi tarafından tespit edilerek engellendiği ifade edilirken paylaşımların Rusça, Ukraynaca, İngilizce ve Arapça yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Yaklaşık 8.500 hesap bu sayfalardan birine veya daha fazlasına abone olmuş, yaklaşık 9.500 hesap bu gruplardan birine veya daha fazlasına katılmış, yaklaşık 7.500 hesap da Instagram’da bir veya daha fazla hesaba abone olmuştu” ifadesi kullanıldı.

Türkiye menşeili platform görünümü

Ayrıca genelde Türkiye, Avrupa ve ABD ile ilgili konuların geçtiği 'küçük bir ağın' da kaldırıldığı ifade edildi. Bu ağın Facebook’taki 1 sayfa, 5 hesap ve 1 gruptan ve 3 Instagram hesabından oluştuğu belirtildi. Bu kaynakların, kullanıcıları kendini Türkiye menşeili bağımsız bir tartışma platformu olarak gösteren bir siteye yönlendirmeye çalıştığı kaydedildi.

Açıklamada, “Bu sayfaya yaklaşık 4.900 hesap abone olmuş, bir hesap bu gruba katılmış ve yaklaşık 5.600 kişi Instagram’daki bir veya daha fazla hesaba abone olmuştu” dendi. Ayrıca euro veya ruble cinsinden yaklaşık 4 bin 800 doların reklam için harcandığı bildirildi.

Komşu ülkelere odaklanma

Üçüncü ağın da Facebook’ta 23 hesap ve 6 sayfa ile 8 Instagram hesabından oluştuğu aktarıldı. Açıklamada, “Bu ağ Rusya menşeili ve Belarus dahil olmak üzere Rusya’nın komşu ülkeleri üzerinde odaklanmıştı” ifadesine yer verildi.

Bu ağın kurucularının kendini bağımsız gazeteciler olarak tanıttığı ve Belarus dahil bazı ülkelerdeki seçimlerle ilgili Rusça ve İngilizce yayın yaptığı belirtilirken reklama yaklaşık 10 bin dolar harcandığı aktarıldı.

Açıklamada, “Yaklaşık 59.000 hesap bu sayfalardan birine veya daha fazlasına abone olmuş, yaklaşık 2000 kişi bu Instagram hesaplarından birine veya daha fazlasına abone olmuştu” ifadesi yer aldı.