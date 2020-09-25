Rusya Genelkurmay Başkanı: NATO ve ABD, Rusya sınırına 20-30 km mesafede askeri faaliyetlerini artırdı

Kafkas-2020 tatbikatının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gerasimov, Rusya sınırına çok yakın noktada askeri hareketliliği artırmaları nedeniyle NATO ve ABD'ye tepki gösterdi.

Askeri hareketliliğin Rusya sınırına sadece 20-30 km mesafede yaşandığına dikkat çeken Gerasimov, "Bundan dolayı Rusya'nın saldırganlığının arttığını öne süren NATO'nun tezi yalandır" diye vurguladı.

Gerasimov, yabancı ülkelere ait uçakların Rusya sınırlarının yakınında uçtuğunun ve NATO'ya ait donanma güçlerinin Barents Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz'de varlık gösterdiğinin altını çizdi.