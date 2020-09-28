Popova: Moskova'da Kovid-19'a karşı yüzde 25 oranında bağışıklık oluştu

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova'daki yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığın yüzde 24-25 seviyesinde olduğunu açıkladı.

Komsomolskaya Pravda radyosunun sorularını yanıtlayan Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'nın çeşitli bölgelerinde oluşan Kovid-19'a karşı oluşan kitle bağışıklığına ilişkin bilgi verdi.

Popova, "Haziran sonundan beri araştırmalar yapıyoruz ve toplumda bağışıklık oluştuğunu görüyoruz. Bağışıklık seviyesi, kaç kişinin semptomlu ve semptomsuz olarak hastalığı geçirdiğine bağlı olarak bölgeden bölgeye farklılık gösteriyor. Araştırmaya genelde hastalanmayan, hastalık öyküsü olmayan kişiler katıldı" dedi.

Bu bağlamda Moskova'da yüzde 24-25 oranında bağışıklık oluştuğunu belirten Popova, bu oranın Kaliningrad'da yüzde 50 olduğunu aktardı. Popova, Leningrad Bölgesi'nde ise haziranda yüzde 19 olan bağışıklık seviyesinin eylülde yüzde 40'a çıktığını vurguladı.

'Karantina önlemlerinin uygulanması için gerekçe yok'

Bu arada Popova, Rusya'da karantina önlemlerinin uygulanması için doğrudan gerekçeler bulunmadığını ifade etti.

Popova, Kovid-19'un mevsimsel olduğunu, zira solunum virüsü şeklinde tezahür ettiğini de belirterek yeni vaka sayılarındaki artışın bundan dolayı gözlendiğini ekledi.