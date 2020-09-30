Rus Dışişleri: Moskova, Karabağ krizinin çözümünde aktif rol oynuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dağlık Karabağ’daki krizi çözmek için mekanizmaların olduğunu, Moskova’nın bu anlamda çok aktif rol oynadığını belirtti.

Zaharova, Rus medyasına açıklamasında, “Ortak sonuçlar ve ortak çözümler bulmak lazım, mekanizmalar var. AGİT Minsk Grubu kapsamında ve komşu olarak ve genel olarak Ermenistan ve Azerbaycan ile ortak tarihe sahip bir ülke olarak arabulucu rolümüz oldukça aktif” ifadesini kullandı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptığı, görüşmede Karabağ’da çatışan tarafların acilen ateşi kesmelerine ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldığı belirtilmişti.