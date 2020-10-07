Kremlin: KGAÖ kapsamında Ermenistan'ın aksine Karabağ'a karşı bir yükümlülüğümüz yok

Rusya lideri Vladimir Putin’in daha önce Ermenistan'ın KGAÖ’nün bir üyesi olduğu ve Rusya'nın bu ülkeye karşı birtakım yükümlülükleri bulunduğu şeklindeki açıklaması ile ilgili olarak basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın KGAÖ kapsamındaki yükümlülüklerinin Ermenistan’ın aksine Dağlık Karabağ için geçerli olmadığını ifade etti.

Peskov, "Söz konusu yükümlülükler güvenliğin sağlanması ile ilgili. Yani KGAÖ üyesi olan bir ülkenin herhangi bir saldırganlığa, dışarıdan saldırıya maruz kalması durumunda antlaşmaya üye olan ülkelerin bu devleti savunma yükümlülüğü var” diye konuştu.

Rusya'nın KGAÖ’nün bir üyesi olarak Ermenistan'ın güvenliğini sağlama yükümlülüğü bulunduğunu söyleyen Peskov, ancak söz konusu yükümlülüğün Dağlık Karabağ için geçerli olmadığını vurguladı:

“Bu durumda söz konusu olan Ermenistan, Başkan (Putin) bunu net bir şekilde söyledi ve iki konuyu birbirinden ayrı tuttu. KGAÖ yükümlülükleri Dağlık Karabağ için geçerli değil.”

Dağlık Karabağ’daki çatışmanın Ermenistan topraklarına yayıldığı iddialarını da yalanlayan Peskov, “Hayır, bu yöndeki bilgiler doğrulanmıyor” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında on yıllardır devam eden Dağlık Karabağ krizi, şiddetlenen çatışmalarla 27 Eylül’de bir kez daha alevlenmişti.

Ermenistan da Azerbaycan da çatışmaları başlatanın karşı taraf olduğunu savunuyor. Çatışmalar nedeniyle olağanüstü hal ve seferberlik ilan eden her iki tarafın da kayıpları olduğu biliniyor.

Erivan ile Bakü, hukuken Azerbaycan’ın fiilense Ermeni güçlerin kontrolünde olan Dağlık Karabağ bölgesi nedeniyle on yıllardır anlaşmazlık içinde.