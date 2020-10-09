Rusya'da yeni koronavirüs vaka sayılarında rekor artış

Rusya'da son 24 saatte 12 bin 126 yeni koronavirüs vakası görüldü. Bu, pandeminin başlangıcından bu yana bir günde kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı.

Rusya’da son bir gün içinde 12 bin 126 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Ülkede vaka sayısı pandeminin başından beri 12 bine yükselmemişti. Daha önceki en yüksek yeni vaka sayısı, 11 bin 656 yeni vaka ile 11 Mayıs‘ta kaydedilmişti.

Son sayılarla beraber toplam vaka sayısı 1 milyon 272 bin 238'e ulaştı. Yeni vakalar en çok Moskova ve St. Petersburg bölgelerinde görülmeye devam ediyor.

Ayrıca son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 201 kişi hayatını kaybetti. Bir gün öncesinde ise 191 kişi hayatını kaybetmişti. Bununla beraber pandemiden dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 257 kişiye yükseldi.

Son bir gün içinde iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 92, tüm pandemi süresince ise Rusya‘da 1 milyon 9 bin 421 kişi virüsü yendi. 8 Ekim'de, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüste 338 bin 779 yeni vaka sayısı ile günlük artışta bir rekor kaydedildiğini açıklamıştı. Dünya genelinde toplamda 36 milyondan fazla insan koronavirüs ile enfekte olmuş ve 1 milyondan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bir gün önce Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'da koronavirüs vaka sayılarının artışının yeni bir dalga değil, salgın sürecinin devamı olduğunu söylemişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise vaka sayılarının artış istatistiklerini endişe verici ve seferberlik nedeni olarak değerlendirmişti.