Rusya’nın Washington Büyükelçisi: ABD Putin’in Yeni START’ı koşulsuz uzatma teklifini ciddi bir analiz yapmadan reddetti

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yönelttiği, iki ülke arasında silah kontrol alanında kalan son anlaşma olan Yeni START’ın koşulsuz olarak 1 yıl uzaltılması teklifini hiçbir ciddi analiz yapmadan reddettiğini söyledi.

Perviy Kanal’da konuşan Antonov, “Dün ABD’de bilgi alanında iki patlama oldu. İlki Vladimir Vladimiroviç Putin’in silah kontrolünü kurtarmak için Amerikalılara doğru bir adım daha atmasıydı. İkincisi de Amerikalıların, bana göre hiçbir ciddi analiz olmaksızın bu teklifi reddetmesiydi” dedi.

ABD’nin kasıtlı olarak Rusya’nın Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması’nın uzaltılmasını reddetmek için neden arayışında olduğunu ifade etti.

Antonov, “ABD’nin her şeyi tepetaklak etmeye çalışması, bir yandan sanki her şeyi Rusya mahvetmek istiyormuş gibi göstermeye çalışması üzücü” dedi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Rus lider Putin'in Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (Yeni START) koşulsuz olarak 1 yıl uzatılması için yaptığı teklifi reddettiklerini açıklamıştı.