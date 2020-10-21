Lavrov, Moskova'da Azeri ve Ermeni mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov, dün Azeri mevkidaşı Bayramov ve bugün Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan'la Dağlık Karabağ'daki durumu konuştu.

Açıklamada "Görüşmeler sırasında daha önce varılan ateşkes mutabakatlarının uygulanması ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması ile ilgili acil çözüm bekleyen konular istişare edildi" dendi.

Mnatsakanyan'ın 23 Ekim'de Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla görüşmesi planlanıyor. Politico gazetesi, Pompeo'nun Mnatsakanyan ve Bayramov'la ayrı ayrı görüşmeler yapacağını yazmıştı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.